الإمارات تدين الاستهداف الإسرائيلي لفريق من المطبخ المركزي العالمي في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 04:28 مساءً - أدان وزير الخارجية الإماراتية عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، بشدة الاستهداف الإسرائيلي لسيارة تحمل فريقا من المطبخ المركزي العالمي في غزة.

وثمن وزير الخارجية الإماراتي خلال اتصال هاتفي مع مؤسس المطبخ المركزي العالمي خوسيه أندريس دور المنظمة المحوري في إيصال المساعدات إلى شمال غزة.

وشدد وزير الخارجية الإماراتي على أهمية حماية أرواح المدنيين كافة في قطاع غزة.

وأوضح وزير الخارجية الإماراتي، أن دولة الإمارات حريصة على التعاون مع كافة الشركاء في المجتمع الدولي لإغاثة المدنيين في قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي تضامن دولة الإمارات الكامل مع المطبخ المركزي العالمي وفريق عملها.