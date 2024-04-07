بيان الأمانة العامة بمناسبة يوم الصحة العالمي 2024 تحت شعار ”صحتي حقي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أبريل 2024 12:35 مساءً - يحتفل العالم اليوم 7 ابريل بيوم الصحة العالمي، تحت شعار " صحتي حقي "، وهو حق كل شخص في كل مكان في الحصول على الخدمات الصحية والتعليم والمعلومات وكذلك مياه الشرب المأمونة والهواء النقي والتغذية الجيدة والسكن الجيد والتحرر من التميز. وفي الوقت الذي يحتفل فيه العالم بهذا اليوم، نشاهد وعلى مدار 183 يوم الانتهاكات الجسيمة التي تقترفها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، حيث تستمر الإبادة الجماعية وجرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وبهذه المناسبة أدانت السفيرة الدكتورة / هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إمعان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع من العالم أجمع انتهاك حقوق الانسان، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، واستمرارها العمد باستهداف وقتل النساء والأطفال والشيوخ، وكذلك القصف الممنهج للمستشفيات وكافة المرافق الصحية، وتدمير البنية التحتية بها، كما منعت علاج المصابين والجرحى واستهدفت الاطقم الطبية بالقتل العمد والاحتجاز والتعذيب، متعمدة انهيار النظام الصحي في قطاع غزة مما ينذر بكارثة صحية كبيرة وانتشار للأمراض والاوبئة، ومجاعة كبيرة تهدد حياة الالاف، فمن لم يمت من القصف سيموت حتما من الجوع أو المرض، ومن حقه في الحصول على العلاج والخدمات الطبية.

كما استنكرت السفيرة هيفاء أبو غزالة استمرار القوة القائمة بالاحتلال، الانتهاك الخطير بمنع وصول المساعدات الإنسانية، الامر الذي يزيد من خطورة الأوضاع الصحية والإنسانية، كما نوهت الى ان هذا الامر سيحمل آثار مدمرة على صحة الأمهات والأطفال وكبار السن.

كما أكدت السفيرة أن على منظمة الصحة العالمية والجميع مسؤولية استمرار تسليط الضوء على الكارثة الصحية والإنسانية غير المسبوقة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتحذير من العواقب الصحية الكارثية، كما أشارت الى انه على المجتمع الدولي الاضلاع بمسؤولياته لوقف الحرب فوراً وإعادة اعمار القطاع الصحي المنهار في قطاع غزة، وإنفاذ دخول المساعدات الإنسانية العاجلة الى القطاع وبشكل مستدام.