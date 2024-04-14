إعلام إيراني: الخارجية الإيرانية تستدعي سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أبريل 2024 01:32 مساءً - ذكرت وكالة العمال الإيرانية، وهي وكالة أنباء شبه رسمية، أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت اليوم الأحد سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا لسؤالهم عما وصفته «بمواقفهم غير المسؤولة» فيما يتعلق بالضربات الجوية الإيرانية على إسرائيل والتي جاءت ردا على قصف إسرائيل لقنصليتها في دمشق.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد قال اليوم الأحد إن فرنسا كانت من بين الدول المشاركة في الدفاع ضد الهجوم الإيراني على إسرائيل خلال الليل.

وندّد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالهجوم الإيراني المتهوّر، مؤكدا أنّ بريطانيا ستواصل الدفاع عن أمن إسرائيل.

وحذرت ألمانيا من أن الهجوم الإيراني قد يغرق منطقة بكاملها في الفوضى.

وكتبت وزيرة الخارجية الالمانية أنالينا بيربوك على منصة اكس: ندين بأشد العبارات الهجوم المستمر الذي قد يغرق منطقة بكاملها في الفوضى.

مضيفة: «على ايران ووكلائها أن يوقفوا هذا الأمر فورا». وكررت أن برلين تقف بحزم إلى جانب إسرائيل.