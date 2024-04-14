ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 33729 شهيدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أبريل 2024 02:33 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى 33729 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 76371 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 43 مواطنًا، وإصابة 62 آخرين.

وأوضحت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.