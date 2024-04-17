إصابة 7 إسرائيليين جراء سقوط صاروخ في مستوطنة ”عرب العرامشة” بالجليل الغربي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أبريل 2024 02:25 مساءً - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن إصابة 7 إسرائيليين بينهم اثنان في حالة خطرة، نتيجة سقوط صاروخ على مبنى في بلدة عرب العرامشة بالجليل الغربي، ودفع جيش الاحتلال بمروحية لإجلاء الجرحى.

وأوضح الإعلام الإسرائيلي أن صواريخ أصابت مبنى وسيارة في عرب العرامشة قرب الحدود مع لبنان.

وفي السياق نفسه، كان حزب الله اللبناني أعلن، اليوم الأربعاء، استهدافه ‏وحدة المراقبة الجوية ‏في قاعدة ميرون ‏بالصواريخ الموجهة، مؤكدًا إصابة تجهيزاتها وتدميرها.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.