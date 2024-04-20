فصائل عراقية تقصف ”أهدافا حيوية” في إيلات بالمسيرات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 12:31 مساءً - أعلنت فصائل عراقية، اليوم السبت، قصف أهداف حيوية في مدينة إيلات بالمسيرات، فجرًا.

وقالت بيان للفصائل: "استهدفت عناصرنا، فجر اليوم السبت، بواسطة الطيران المسيّر، هدفًا حيويًا في إيلات بأراضينا المحتلة".

وأضافت: "تأتي هذه الاستهدافات نصرة لأهلنا في غزة، وردًا على المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل، وانتهاك العدو الصهيوني للسيادة العراقية في استهدافه الغادر لمعسكرات الحشد الشعبي".

وتبنت الفصائل العراقية قصف مناطق في إسرائيل وقواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردًا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

كما حذرت الفصائل الولايات المتحدة من أنها "ستزيد عدد العمليات المسلحة ردًا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية لجيش الاحتلال".