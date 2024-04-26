الين عند أدنى مستوى أمام الدولار
سجل الين أدنى مستوى في ثلاثة عقود أمام الدولار اليوم في التعاملات الآسيوية بعد أن أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير مما زاد من ترقب المتداولين لتوقيت ونطاق تدخل السلطات في طوكيو لدعم العملة.
وتراجع الين بنحو 0.2 بالمئة وسجل 156.1 للدولار، كما لامس الين أدنى مستوى أمام اليورو في 16 عاما مسجلا 167.38 لليورو وأقل مستوى في نحو عقد أمام الدولار الأسترالي.
وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة للمدى القصير عند نطاق بين صفر و0.1 بالمئة وتوقع أن يظل التضخم حول اثنين بالمئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ولم تتوقع الأسواق أي تغير في السياسة النقدية ولذلك جاءت التحركات محدودة في وقت ينصب فيه التركيز الآن على المؤتمر الصحفي الذي سيعقده كازو أويدا محافظ بنك اليابان في وقت لاحق من اليوم.
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