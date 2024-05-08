محافظ دمياط تختتم الجولة بإفتتاح مشروع تطوير ورفع كفاءة مبنى فرع هيئة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 02:25 مساءً - اختتمت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها خلال العيد القومى للمحافظة، بإفتتاح مشروع تطوير ورفع كفاءة مبنى فرع هيئة الإسعاف المصرية بدمياط..

حيث قامت بإزاحة ستار الافتتاح للمشروع وتفقد المبنى الذى يشمل غرفة عمليات بتجهيزاتها وسكن للعاملين وأيضا مكاتب إدارية وجراج وقاعة للتدريب التى حققت إمكانية تنفيذ الدورات التدريبية للعاملين بمجال الإسعاف بدلا من السفر إلى محافظات أخرى لتلقى الدورات ، كما استمعت من الدكتور هيثم المشد رئيس فرع هيئة الاسعاف إلى شرح موجز عن قوة فرع الهيئة بدمياط حيث تم تقسيم المحافظة إلى ٤٠ نقطة بعدد ٩٣ سيارة مجهزة ، كما تحدث عن مراحل مشروع التطوير الذى شهده المبنى وعرض الحالة السابقة له وما تم تنفيذه من إحلال وتجديد..

وأكدت " محافظ دمياط " أن تطوير مرفق الإسعاف يُعد من أولويات العمل لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، حيث يمثل المرفق أهمية بالغة لتقديم الخدمة للمريض لحين وصوله إلى المستشفى فى سرعة للحفاظ على سلامته ، كما أشارت إلى استمرار الأعمال لتحقيق التطوير الشامل للمنظومة الصحية بالمحافظة