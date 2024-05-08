رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلّة يلتقي سفير بلجيكا لدى جمهورية مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 03:31 مساءً - استقبل الدكتور/ سعيد أبو علي، الأمين العام المُساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المُحتلّة بجامعة الدول العربية سعادة السفير/ فرانسوا كورنيت، سفير بلجيكا لدى جمهورية مصر العربية، وجرى في اللقاء استعراض آخر مُستجدات القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي المُستمر ضد الشعب الفلسطيني وخاصةً حرب الإبادة والتدمير والتجويع في قطاع غزة.

وأعرب الدكتور سعيد أبو علي خلال اللقاء عن عميق التقدير للعلاقات العربية البلجيكية، مُثمّناً مواقف بلجيكا تجاه القضية الفلسطينية، وجهودها لوقف العدوان وإسهاماتها في جهود إغاثة الشعب الفلسطيني وخاصةً في إطار وكالة الأمم المُتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

كما عبّر الأمين العام المُساعد عن التطلّع لاعتراف بلجيكا بدولة فلسطين إنطلاقاً من دعمها لرؤية حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق مُقررات الشرعية الدولية ذات الصلة ومُبادرة السلام العربية سبيلاً وحيداً لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.