أخبار اليمن : رئيس مجلس النواب يتلقى برقية شكر من إسماعيل هنية

رئيس مجلس النواب يتلقى برقية شكر من إسماعيل هنيةتلقى رئيس مجلس النواب، يحيى علي الراعي، برقية شكر جوابية من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، ردا على برقية التعزية والتضامن التي بعث بها له في استشهاد أبنائه وأحفاده وكافة شهداء فلسطين.

وعبّر هنية في البرقية عن شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب على مشاعره الصادقة والنبيلة، التي تؤكد تضامن الشعب اليمني ومساندته للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ ما يقارب ثمانية أشهر وحصار ظالم تجاوز كافة القوانين والأعراف الإنسانية والأخلاقية.

وأكد أن دماء أبنائه وأحفاده وكل دماء شهداء فلسطين هي جزء من تضحيات الفلسطينيين الممتدة لما يزيد عن 75 عاما في مقاومة الاحتلال، وصولاً إلى معركة "طوفان الأقصى" المجيدة، التي تعد وقودا للتحرر القادم، وطرد الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس.. سائلا الله تعالى أن يُمن على اليمن وشعبه بالخير والأمن والاستقرار.