ارتفاع أسعار الذهب 0.1%صعدت أسعار الذهب اليوم فيما يترقب المتعاملون إشارات لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، ومزيداً من الوضوح بشأن السياسة النقدية للولايات المتحدة.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2317.44 دولاراً للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بذات النسبة 0.1 بالمئة إلى 2326.40 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 27.36 دولاراً للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 975.48 دولاراً، وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 974.93 دولاراً.