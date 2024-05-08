الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم بعد إدخال شاحنة وقود لـ”الأونروا”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 02:25 مساءً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت ظهر اليوم الأربعاء، معبر كرم أبو سالم، بعد إدخال شاحنة وقود واحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وبعد فترة إغلاق استمرت أربعة أيام.

ومن جهتها، نفت "الأونروا" اليوم مزاعم جيش الاحتلال بأنه أعاد فتح معبر كرم أبو سالم، على لسان المتحدثة باسمها جولييت توما، التي قالت: إن "المعبرين مغلقان، ونطالب بإعادة فتحهما"، موضحة "عادة ما نحصل على الوقود عبر رفح، وليس عبر كرم أبو سالم".

وأضافت أنه "لم تصل المساعدات الإنسانية خلال الأيام الثلاثة الماضية، لقد بدأنا بتقنين الوقود، وتبلغ الاحتياجات اليومية للأغراض الإنسانية 300 ألف لتر من الوقود".

وكتب فيليب لازاريني، المفوّض العام للأونروا، على منصة "إكس"، أمس، أنه "يجب إعادة فتح المعابر دون أي تأخير".

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني لليوم الثاني على التوالي، بعد احتلاله بالكامل، مما أدى إلى توقف حركة المسافرين، خصوصًا المرضى والجرحى، ودخول المساعدات الإنسانية، أو نقل المساعدات المتكدسة إلى أهالي القطاع في المناطق الجنوبية والشمالية، ما ينذر بمجاعة وخطر حقيقي على حياة المرضى.