أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يصل إلى السعودية لترؤس وفد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 04:28 مساءً - وصل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له عصر اليوم مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في المنتدى الاقتصادي العالمي (التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية) والمزمع عقده في مدينة الرياض خلال الفترة من 28 وحتى 29 أبريل الحالي.

وكان في استقباله على أرض المطار الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي و سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح وأعضاء السفارة.