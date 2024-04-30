استقرار التضخم في ألمانيا خلال ابريل الجاري

استقرار التضخم في ألمانيا خلال ابريل الجاريأظهرت بيانات اقتصادية، اليوم الاثنين، عن استقرار التضخم في ألمانيا في أبريل الجاري عند 2,2% على أساس سنوي عند أدنى مستوى له منذ أبريل 2021.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ذكر مكتب الإحصاء الألماني "ديستاتيس" في بيان له : أن معدل التضخم باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة بلغ 3%، بانخفاض 0,3 بالمئة مقارنة بشهر مارس.

واعتبر الخبير الاقتصادي في ديكابنك أولريش كاتر أن "تواصل تراجع معدل التضخم الأساسي يمهد الطريق أمام البنك المركزي الأوروبي لخفض معدلات الفائدة في يونيو".

ومع عدم تسجيل مفاجأة سيئة بشأن التضخم في منطقة اليورو بأكملها خلال فصل الربيع، فإن خفض سعر الفائدة أمر وارد في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل في يونيو، وفق التصريحات الأخيرة الصادرة عن قادته ومن بينهم رئيسته كريستين لاغارد.