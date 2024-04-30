كتائب ”القسام” توجه رسالة ملخصة بصورة إلى أهالي الرهائن الإسرائيليين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 05:25 مساءً - نشر الإعلام الحربي لـ"كتائب القسام" تصميما توجه فيه إلى أهالي الرهائن الإسرائيليين، مشيرا إلى أنهم ما زالوا في الأسر بسبب حسابات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السياسية.

ويظهر في التصميم نتنياهو وهم يتكلم عبر المنبر وفي الخلفية قضبان سجن ورسم لأحد الأسرى في الظلام.

وكتب على التصميم باللغتين العربية والعبرية: "بسبب المصالح السياسية لنتنياهو..

ما زال أبناؤكم في الأسر".

كما أرفقته بوسم "#الوقت_ينفد #הזמן_אוזל و#حكومتكم_تكذب #ממשלתים_שקרנית".

وأمس الاثنين شهدت تل أبيب احتجاجات مطالبة بالتوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس" لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين، وقد تحولت المسيرة إلى اشتباكات مع قوات الشرطة، في حين قال بعض المشاركين، ومن بينهم البرلمانية المعارضة نعمة عظيمي، إنهم "تعرضوا للعنف".

ووصلت المسيرة في وقت لاحق إلى منطقة مقر حزب الليكود في تل أبيب، حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق الاحتجاج، في حين اعتقلت 5 أشخاص بتهمة الإخلال بالنظام العام.

وتشير تقارير إلى أن 129 رهينة ما زالوا في غزة، وليسوا جميعهم على قيد الحياة، وذلك بعد إطلاق سراح 105 خلال الهدنة في نوفمبر، في حين جرى إطلاق سراح 4 رهائن قبل ذلك.

وحرر الجيش 3 رهائن أحياء، كما تم انتشال جثث 12 رهينة، من بينهم 3 قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي.

وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل 34 من الذين ما زالوا محتجزين لدى "حماس"، مستشهدا بمعلومات استخباراتية ونتائج حصلت عليها القوات العاملة في غزة.