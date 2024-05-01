الذهب عند أدنى مستوى في 4 أسابيع
تراجعت أسعار الذهب اليوم إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع مع ترقب المستثمرين لقرار البنك المركزي الأمريكي الذي من الممكن أن يوفر المزيد من الدلالات حول الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.
وبلغ تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% ليصل إلى 2284.44 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد تسجيله في الجلسة السابقة أدنى مستوى منذ الخامس من أبريل، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% لتبلغ 2293.10 دولار للأوقية.
وهبطت أسعار الذهب حوالي 2% يوم أمس الثلاثاء بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 26.37 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.2% إلى 935.80 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.2% إلى 945.53 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى في نحو شهرين في الجلسة السابقة.
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