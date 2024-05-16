في هذا الموعد.. وائل جسار يحيي حفلًا غنائيًا في لبنان

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم اللبناني وائل جسار لإحياء حفلًا غنائيًا بـ لبنان في قصر يبلوس بمدينة جبيل، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو المقبل، ضمن حفلات عيد الأضحى، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة والتي يتفاعل معاها الجمهور.

أحدث أعمال وائل جسار



ومن جانبه طرح وائل جسار مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "حد يحينى"، عبر قناته على موقع "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة، والتي حققت نجاحًا ضخمًا فور طرحها حيث كانت الأغنية من كلمات محمد الشافعى وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وهندسة صوتية ماهر صلاح.

أغنية “لو تخاصمني”لوائل جسار

كما طرح جسار أغنية أخرى بعنوان "لو تخاصمني" على قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات وألحان لؤى الجوهري، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيي.