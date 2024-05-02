ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34596 شهيدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 01:28 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن 28 فلسطينيًا على الأقل استشهدوا وأصيب 51 آخرون نتيجة 3 مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تليجرام"، اليوم الخميس، إن "عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 34596 شخصًا، وأصيب 77816 شخصًا".

وأوضحت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، منذ 209 أيام، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.