ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34735 شهيدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 03:31 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر، إلى 34735 شهيدا و 78108 مصابا.

وقالت الوزارة في بيان لها، الإثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و 90 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الفلسطينيين في المناطق الشرقية من رفح إلى الانتقال إلى منطقة إنسانية موسعة قريبة، وذلك فيما تبدو أنها بداية لإجلاء المدنيين قبل هجوم بري على المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة.

وقال بيان عسكري إنه سيجري استخدام منشورات ورسائل نصية ومكالمات هاتفية وإعلانات عبر وسائل الإعلام لتشجيع الحركة التدريجية للمدنيين في المناطق المحددة.

ورد قيادي كبير بحركة حماس، قائلا: «أوامر الجيش الإسرائيلي للنازحين الفلسطينيين بإخلاء رفح تشكل تطورا خطيرا وستكون له تداعياته».

وأضاف القيادي بحركة حماس إن «الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية إلى جانب الاحتلال عن هذا الإرهاب»، بحسب رويترز.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن قيادي في حركة حماس أيضا قوله إن «قرار إسرائيل البدء بإخلاء رفح سيؤدي إلى تعليق المفاوضات الخاصة بالرهائن».