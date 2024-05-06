وزير الخارجية الأردني: فشل المجتمع الدولي في منع مجزرة برفح سيكون وصمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 04:28 مساءً - قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن الفلسطينيين يواجهون مجددًا خطر وقوع مجازر في مدينة رفح التابعة للسلطة الفلسطينية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب نشرة على قناة 'القاهرة الإخبارية'.

وقال الصفدي: 'إن تقاعس المجتمع الدولي عن منع وقوع المجزرة في رفح سيكون وصمة عار لا تمحى'.

وقوع المجزرة في رفح سيكون وصمة عار لا تمحى

أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين تعليمات للسكان الذين يعيشون شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالتوجه إلى 'منطقة إنسانية موسعة' استعدادًا لهجوم محتمل.

وأضاف البيان أن جيش الدفاع الإسرائيلي 'قام بتوسيع منطقة المواشي الإنسانية استجابة لزيادة المساعدات المتدفقة إلى غزة'.

ويشمل هذا التوسيع للمنطقة الإنسانية مستشفيات ميدانية وخياماً ومواد غذائية ومياه وأدوية وكميات متزايدة من الإمدادات الإضافية.