حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 08:29 مساءً - أعلنت حركة حماس، الآن، موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء القطري ووزير المخابرات المصرية.

حماس تبلغ مصر وقطر موافقتها على وقف إطلاق النار

وقال بيان أصدرته حركة حماس مساء اليوم الاثنين، أن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

مفاوضات مكثفة في القاهرة لوقف إطلاق النار

وشهدت الأيام الثلاثة الماضية مفاوضات مكثفة في القاهرة بمشاركة وفد من حركة حماس، واتصالات مع جميع الأطراف من جانب الوسطاء في مصر، للتهدئة في غزة والوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، ووصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة، وغادر وفد حركة حماس إلى الدوحة أمس، للتشاور، قبل أن يبلغ هنية مصر وقطر بقرار الحركة مساء اليوم.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي هجمات على مناطق شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، عقب ساعات من إلقائها منشورات بشأن العملية العسكرية المزعومة في المدينة التي تحتضن مليون ونصف نازح فلسطيني.

وطلبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الفلسطينيين إخلاء أجزاء من رفح اليوم الاثنين، فيما يبدوا أنه تجهيز لشن اجتياح على المدينة التي تؤوي نحو 1.4 مليون فلسطيني حاليا، نزحوا من مناطق الحرب المختلفة في القطاع.

وجاء هذا التصعيد الإسرائيلي، في ظل تقدم في المفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.