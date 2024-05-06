تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 شخصا مدانين بالانتماء لتنظيم داعش فى العراق

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 10:28 مساءً - أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 مدانا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي بعد تأكيد الحكم من قبل محكمة التمييز في البلاد.

وأوضحت السلطات العراقية إنها نفذت عمليات الإعدام فجر الإثنين بسجن الناصرية المركزي، تحت إشراف وفد من وزارة العدل العراقية، قبل أن يتم تسليم الجثث لذويهم من قبل الطب الشرعي.

عقوبة الإرهاب في القانون العراقي

وبحسب القانون العراقي، يمكن أن تؤدي الإدانة بـالإرهاب، وكذلك جرائم القتل العمد وحتى الاتجار بالمخدرات، إلى عقوبة الإعدام شنقا لمرتكبيها، ويجب أن يوقع الرئيس العراقي المراسيم التي تسمح بتنفيذ أحكام الإعدام.

ويشار إلى أن المحاكم العراقية أصدرت في السنوات الأخيرة مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد بموجب القانون الذي ينص على عقوبة تصل إلى الإعدام لكل من انضم إلى جماعة إرهابية.

منظمة العفو الدولية تنتقد أحكام الإعدام

وشهد محاكم بغداد مئات المحاكمات التي وصفت بأنها متسرعة، وشملت انتزاع اعترافات تحت التعذيب أو لم يحظ المتهمون فيها بتمثيل قانوني فعّال، وفق مدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي الشهر الماضي، كانت قد أشارت منظمة العفو الدولية في بيان، إلى إعدام 13 رجلا الاثنين 22 أبريل "أدينوا على أساس اتهامات غامضة بالإرهاب".

وجاء في البيان أن 11 منهم "أدينوا بالانتماء إلى ما يسمى بجماعة الدولة الإسلامية المسلحة".