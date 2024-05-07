استشهاد 21 فلسطينيا غالبيتهم من رفح جراء القصف المستمر على قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 10:32 صباحاً - استشهد 21 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى لمناطق متفرقة فى قطاع غزة، وغالبية الشهداء من مدينة رفح الجنوبية.

وقالت مصادر طبية في القطاع، إن 20 شهيدًا وعشرات الإصابات وصلت مستشفى الكويت التخصصي في رفح الفلسطينية.

وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف والمواطنين جثامين 4 شهداء، بينهم امرأتان، وأصيب 18 آخرين، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة الدربي في حي تل السلطان غرب رفح، وجثامين 3 شهداء من تحت أنقاض منزل عائلة أبو عمرة، و4 شهداء من عائلة الهمص في حي الجنينة شرقا، وأربعة شهداء آخرين في قصف منزل لعائلتي الشمالي وعبد العال.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن عددا من الإصابات وصلت إلى المستشفى الكويت التخصصي، جراء استهداف طائرات حربية اسرائيلية منزل لعائلة العفيفي في حي تل السلطان، غرب مدينة رفح.

وشن طيران الاحتلال غارات جوية استهدفت منطقة أبو حلاوة شرقي مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال وإطلاقها النار على المنازل في المناطق الشرقية لمدينة رفح.

وفي مدينة غزة شمالا، استشهد رجل، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال مدرسة لإيواء النازحين في مخيم الشاطئ غرب غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة بمدينة غزة خصوصا أحياء الزيتون وتل الهوا والشيخ عجلين والصبرة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً في منطقة العطاطرة مدينة بيت لاهيا، كما استهدفت طائرات الاحتلال المناطق الشرقية لبلدتي بيت حانون وجباليا شمال القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 34735 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78108 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.