أمين الأمم المتحدة يشدد على ضرورة الاتفاق ووقف المعاناة عن الفلسطنيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 10:32 صباحاً - شدد أنطونيو جوتيريش أمين عام الامم المتحدة علي الضرورة الملحة لبذل كل جهد لازم للتوصل إلى اتفاق ووقف المعاناة الحالية عن الفلسطنيين.

وفي بيان منسوب للمتحدث باسمه، أعرب الأمين العام عن القلق البالغ بشأن المؤشرات التي تفيد بالقيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في رفح، قائلا: "نشهد بالفعل تحركات للناس، الكثير منهم في حالة إنسانية يائسة وقد تم تهجيرهم بشكل متكرر. إنهم يبحثون عن أمان حُرموا منه مرات كثيرة".

وذكر الأمين العام الأطراف بأن حماية المدنيين لها أهمية قصوى في القانون الدولي الإنساني.

وجدد الأمين العام نداءه بشأن ضرورة التوصل إلى اتفاق وأهمية عدم تضييع الفرصة السانحة. وقال جوتيريش إن الغزو البري في رفح سيكون غير محتمل بسبب عواقبه الإنسانية المدمرة، وتأثيره المزعزع للاستقرار في المنطقة.