أمير دولة الكويت ورئيس تركيا يناقشان سبل تنمية الشراكة القائمة على كافة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 11:25 مساءً - عقدت في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات رسمية بين دولة الكويت وجمهورية تركيا، برئاسة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والرئيس رجب طيب أردوغان.

وشهدت الجلسة، بحث سبل دعم وتنمية الشراكة القائمة على كافة الأصعدة بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، وفقا لوكالة أنباء الكويت "كونا".

وأكد أمير الكويت، أن زيارته إلى تركيا تعزز التعاون المثمر البناء بين البلدين وتجسد حرص القيادتين على الارتقاء به في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين المشتركة ويحقق آمال الشعبين وتطلعاتهما.

وأشاد، بتوقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية التركية الصديقة في أبريل الماضي.

وألمح، إلى التطلع لعقد الدورة الثالثة من لجنة التعاون المشتركة على مستوى وزيري خارجية البلدين في دولة الكويت، وعقد الدورة الحادية عشرة للجنة الكويتية - التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والصناعي والفني في "أنقرة" برئاسة وزير التجارة عن الجانب الكويتي.

وتابع أمير الكويت ، "نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في كافة المجالات وخصوصا الدفاعية من خلال التعاقد المباشر حكومة مع حكومة .

وتناولت المباحثات بين الطرفين، أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.