عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 12:31 مساءً - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

يذكر أن جماعات من المستوطنين المتطرفين تدعو إلى اقتحام كبير للمسجد الأقصى، بعد غد الثلاثاء، ورفع أعلام الاحتلال داخله احتفالًا بما يُسمى "يوم الاستقلال".