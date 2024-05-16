ارتفاع أسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت نحو 6 دولارات في المعاملات الفورية.
وصعد المعدن الأصفر بنسبة 0.24 في المائة أو ما يعادل 6.02 دولار ليصل إلى 2392.01 دولار للأونصة.
وزادت عقود الذهب، تسليم يونيو 2024، بنسبة 0.05 في المائة أو ما يعادل 1.25 دولار لتصل إلى 2396.2 دولار للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.37 في المائة إلى 29.83 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنحو 0.32 في المائة إلى 1080.5 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1016.03 دولار.
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