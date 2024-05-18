المرصد الأورومتوسطي يدعو «فيفا» لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل عن مجازرها بحق الرياضيين...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 12:31 مساءً - دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى اتخاذ إجراءات جدية ضد إسرائيل بعد أن قتلت 270 رياضيا فلسطينيا على الأقل، ودمرت البنية التحتية والمنشآت والملاعب الرياضية.

وقال المرصد في بيان له اليوم السبت، إنه ينبغي مساءلة ومحاسبة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم بحق الرياضيين الفلسطينيين في غزة.

وتطرق المرصد إلى تعمد الاحتلال تحويل ملعب «اليرموك» في مدينة غزة إلى مركز اعتقال لاحتجاز وإذلال مئات الفلسطينيين والذين ظهروا عراة ومجردين من ثيابهم، وبينهم أطفال -وفق البيان-.

وأكد المرصد توثيقه تدمير 31 منشأة رياضية وملعباً لكرة القدم وصالات رياضية ومقار وقاعات تدريب رياضية و28 مركزاً رياضياً للياقة البدنية، ما يعادل أكثر من 80% من المنشآت الرياضية في قطاع غزة.

وأشار المرصد إلى منع مئات اللاعبين من قطاع غزة من حقهم في التنقل والسفر لغاية تمثيل فلسطين في البطولات الدولية المختلفة، مسلطا الضوء على تسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي في وقف كافة الأنشطة والفعاليات والبطولات الرياضية.

واعتبر المرصد وجود ضرورة في أن تتخذ على الهيئات الرياضية الدولية موقفا حاسما بشأن انتهاك إسرائيل ضد الرياضيين والأعيان الرياضية المدنية في قطاع غزة، لا سيما اتحاد فيفا الذي من المقرر أن يعقد اجتماعا استثنائيا لمجلسه الشهر المقبل للبت في احتمال اتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الإسرائيلي.

وحذر المرصد من شبهات ازدواجية معايير في سياسيات وتعامل فيفا الذي كان سارع إلى فرض حظرا شاملا على مشاركة روسيا في البطولات الدولية حتى إشعار آخر ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا فبراير 2022.