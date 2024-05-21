زيارة وفد شبابي لمؤسسة ”آنا ليند” الأورومتوسطية إلى مقر الأمانة العامة لجامعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مايو 2024 12:31 مساءً - ​في إطار تفعيل مذكرة التفاهم بين جامعة الدول العربية ومؤسسة "آنا ليند" الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات والمبرمة في عام 2019 بهدف دفع التعاون بين الجانبين في مجالات الشباب، ودعم تطوير واعداد التقارير ذات الصلة بالتفاعل بين الثقافات، وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية ونشر مفهوم المواطنة بالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة.

صرحت معالي السفيرة د. هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن وفداً شبابياً يضم 35 شاباً يمثلون منظمات المجتمع المدني في منطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية، ومن المتابعين لبرنامج "القيادة لشباب المجتمع المدني"، لمؤسسة "آنا ليند"، أدى زيارة إلى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تم خلالها إطلاع الوفد على أنشطة الجامعة العربية واستعراض أبرز مبادراتها في مجالي المجتمع المدني والشباب، كما تم القيام بجولة لأهم معالم مقرها التاريخي بالقاهرة ولا سيما ما تزخر به المكتبة من منشورات ووثائق وصور تستعرض مسيرة العمل العربي المشترك منذ تأسيس جامعة الدول العربية في مارس 1945.

وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة حرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تعزيز تعاونها مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية في مجالات بناء قدرات منظمات المجتمع المدني العربية ودعم مختلف المبادرات الشبابية ونشر ثقافة الحوار والتفاهم بين الحضارات إيماناً بدور الشباب العربي لا سيما المنخرط في العمل المدني في المساهمة في رفع التحديات ومعالجة القضايا الملحة التي تشهدها المنطقة العربية وفي مقدمتها السلام والأمن، والتنمية المستدامة، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، والبطالة وسوق العمل، وريادة الأعمال، بالإضافة إلى القضايا والموضوعات التي تصدرت الأجندات الدولية مؤخراً، ومن بينها تغير المناخ، والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي.