السعودية تدعو الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 04:28 مساءً - أعربت السعودية بالقرار الإيجابي الذي اتخذته كلاً من مملكة النرويج ، ومملكة إسبانيا ، وجمهورية إيرلندا باعترافها بدولة فلسطين الشقيقة.

وثمنت المملكة العربية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس” هذا القرار الصادر من الدول الصديقة، الذي يؤكد الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتدعو بقية الدول للمسارعة في اتخاذ نفس القرار، الذي من شأنه الإسهام في إيجاد مسار موثوق به ولا رجعة فيه بما يحقق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي – وعلى وجه الخصوص – الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية بأهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.

وأعلنت 3 دول أوروبية، اليوم الأربعاء، الاعتراف بدولة فلسطين، محددة يوم 28 مايو/ أيار المقبل موعدا لدخول القرار حيز التنفيذ.

وقال إسبن بارت أيده وزير الخارجية النرويجي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا رسميا بالدولة الفلسطينية المستقلة سيدخل حيز التنفيذ في 28 مايو.