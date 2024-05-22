ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 35709 شهداء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 05:25 مساءً - أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 35709 شهداء و79990مصابًا، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت السلطات الصحية بغزة، في بيان، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات بالقطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها المستشفيات 62 شهيدًا و138 مصابًا.

وأكد البيان أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين.