استشهاد الصحفية علا الدحدوح في غارة إسرائيلية على منزلها بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 11:25 صباحاً - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، باستشهاد الصحفية المذيعة علا الدحدوح بقصف الاحتلال منزلها في شارع الجلاء بمدينة غزة، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36284 شهيدا و82057 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيانها: "إن جيش الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 60 شهيدا و280 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية".