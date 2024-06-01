نتنياهو يعطي تعليمات بتوسيع مستوى الضربات على لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 11:25 صباحاً - أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعطى تعليمات للجيش بتوسيع مستوى الضربات على لبنان.

جاء ذلك في سياق تصعيد متبادل على جانبي الحدود، حيث أطلق حزب الله نحو 100 صاروخ على المناطق التي لم يتم إخلاؤها في الجليل الغربي.

تصعيد متبادل بين دولة الاحتلال وحزب الله

وأكد جيش الاحتلال أن طائراته قصفت موقعا عسكريّا في منطقة "الناقورة" بعد تحديد خلية تابعة لـ حزب الله، فيما تحدثت مصادر إسرائيلية عن اعتراض الدفاعات الجوية لطائرة مسيّرة أُطلِقَت من لبنان باتجاه مدينة عكا.

وتتبادل دولة الاحتلال وحزب الله الضربات يوميا عبر الحدود على مدى الأشهر الماضية بالتوازي مع العدوان على غزة، في تصعيد أثار اتساع نطاقه وتطوره مخاوف من صراع إقليمي أوسع.

ولوحت دولة الاحتلال بشن عملية عسكرية على جبهتها الشمالية، قائلة إنها تريد استعادة الهدوء على الحدود مع لبنان حتى يتمكن آلاف الإسرائيليين من العودة إلى المنطقة من دون خوف من الهجمات الصاروخية.