استشهاد امرأة وإصابة 4 في هجمات إسرائيلية على عدة مواقع جنوب لبنان‎

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 11:25 صباحاً - اعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، ليل الجمعة السبت، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة استهدفت حي المدرسة في بلدة طيرحرفا وثانية استهدفت بلدة الجبين في القطاع الغربي قضاء صور

واشارت الوكالة اللبنانية، أن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة استهدفت منزلاً في بلدة عدلون قضاء صيدا، مما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل على قاطنيه

كان لبناني استشهد وأصيب آخر في هجومٍ لطائرة مسيّرة إسرائيلية على سيارة إسعاف في بلدة الناقورة، جنوبي لبنان، نهار الجمعة.

وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن "طائرة مسيرة إسرائيلية نفذت غارة بصاروخ موجه على سيارة إسعاف في بلدة الناقورة، جنوبي لبنان