من هو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد الكويت الجديد؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 08:33 صباحاً - أعلن الديوان الأميرى بالكويت تزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليًا لعهد الكويت.

وفق وكالة الأنباء الكويتية فهو من مواليد الكويت عام 1953 وحاصل على البكالوريوس فى العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977.

والتحق بوزارة الخارجية عام 1978 بدرجة ملحق دبلوماسى وعمل فى الإدارة السياسية - قسم الشؤون العربية - من 1978 إلى 1983.

ثم التحق بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك خلال الفترة بين عامى 1983 و1989.

وعمل الشيخ صباح الخالد سفيرا للكويت لدى السعودية ومندوبا للبالد لدى منظمة المؤتمر الإسلامى خلال الفترة من 1995 إلى 1998، شارك خلالها فى اجتماعات المجلس الوزارى لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى.

وفى عام 1998 صدر مرسوم بتعيينه رئيسا لجهاز الأمن الوطنى بدرجة وزير وعين وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل فى يوليو عام 2006 ومارس عام 2007 ثم وزيرا للإعلام فى مايو 2008 ويناير 2009.

تسلم الشيخ صباح الخالد حقيبة وزارة الخارجية عام 2011 وعين فى فبراير 2012 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وأعيد تعيينه فى ديسمبر عام 2012 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.

وفى يناير عام 2014 صدر مرسوم أميرى بتعيينه بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وفى ديسمبر 2016، أعيد توليه ذات الحقيبة الوزارية وفى ديسمبر 2017 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.

وفى 19 نوفمبر 2019 أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الحكومة الجديدة وهى أول حكومة يكلف بتشكيلها.

وفى 14 ديسمبر عام 2020 وفى عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح شكل الشيخ صباح الخالد الحكومة الثانية له ثم شكل الحكومة الثالثة فى الثانى من مارس عام 2021 والتى قبل سمو أمير البالد استقالتها في18 نوفمبر الماضى.

حصل الشيخ صباح الخالد على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى من خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك فهد بن عبد العزيز عام 1998 وعلى وسام النيلين من الطبقة الأولى من الرئيس السودانى السابق عمر حسن البشير عام 2012 وعلى وسام الجمهورية برتبة ضابط كبير الأسد الوطني( من الرئيس السنغالى ماكى سال عام 2015 كما حصل على النجمة الكبرى لوسام نجمة القدس من الرئيس الفلسطينى محمود عباس عام 2018)