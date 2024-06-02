في اليوم الـ240.. قصف متواصل للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 11:29 صباحاً - أطلق طيران الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل مكثف وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف حي البرازيل جنوب المدينة، وغارة جوية على منزل، كما استهدفت مدفعية الاحتلال مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين، بحسب وكالة "وفا".

وأفادت الوكالة بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلًا بصاروخ واحد في حي تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية.

وأضافت أن الطيران استهدف أرضًا في بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال منازل الفلسطينيين شرق مدينة دير البلح، وشرق مخيم البريج، وشمال غرب مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، كما أطلقت زوارق الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة صوب منازل الفلسطينيين قبالة شاطئ المدينة.

وقصف طيران الاحتلال الحربي منزلًا لعائلة خليفة قرب مسجد الشمعة بالبلدة القديمة شرق مدينة غزة، وسوت المنزل بالأرض، دون أن يبلغ عن إصابات.

وقصفت مدفعية الاحتلال أحياء الشيخ عجلين، وتل الهوا، والزيتون، وشارع "8" في مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من طائرات الاحتلال المروحية.

ووصل مستشفى المعمداني في مدينة غزة، 3 شهداء بينهم امرأة ورضيع بقصف طائرات الاحتلال شقة سكنية لعائلة النبيه بمنطقة ساحة الشوا في حي الدرج بمدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36.379 فلسطينيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82.407 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.