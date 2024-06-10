في اليوم الـ248.. العدوان الإسرائيلي يحصد عشرات الشهداء والجرحى بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 10:28 صباحاً - استُشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الاثنين، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الـ248.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال المدفعي على مناطق عريبة، وخربة العدس، والحشاش شمال مدينة رفح الفلسطينية، جنوب قطاع غزة.

واستُشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات جوية على مدينة دير البلح وسط القطاع، ومنطقة أبو العجين، تزامنًا مع قصف مدفعي شرق المدينة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية عشرات القذائف صوب شاطئ مدينة غزة، فيما فتحت مدفعيتها النار تجاه منازل الفلسطينيين في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة، وحي الزيتون جنوب شرق المدينة.