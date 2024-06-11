الكويت تدعو إلى مضاعفة الجهود المحلية والإقليمية والدولية لمعالجة قضايا المفقودين في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 10:28 صباحاً - أكدت دولة الكويت اليوم الثلاثاء أنها تثمن الجهود المحلية واإلقليمية والدولية القائمة لمعالجة قضايا المفقودين في النزاعات المسلحة مطالبة داعية إلى ضرورة مضاعفة تلك الجهود وإلزام كافة الأطراف بالقوانين الإنسانية والقرارات الدولية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لاستصدار مجلس الأمن القرار رقم 2474( 2019 )بشأن الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة الذي تقدمت به دولة الكويت أثناء عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2018-2019 والذي تم اعتماده بالإجماع بتاريخ 11 يونيو 2019.

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية تعرب عن تأكيد دولة الكويت على الأهمية الكبرى لهذا القرار الإنساني الذي يعتبر مرجعا قانونيا في العمل الدولي لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة وحماية المدنين في سياق النزاعات.

وأوضح أن دولة الكويت تثمن في هذه الذكرى الجهود القائمة على الأصعدة المحلية والاقليمية والدولية لمعالجة قضايا المفقودين في النزاعات المسلحة والكشف عن مصيرهم مع تأكيدها على ضرورة تعزيز ومضاعفة تلك الجهود والتزام كافة الأطراف بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان وقرارات مجلس الأمن لا سيما القرار 2474.