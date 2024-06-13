الجامعة العربية تنظم الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادى اليابانى العربى بطوكيو

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 يونيو 2024 02:29 مساءً - تنظم الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية اليابانية (MOFA) ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة (METI)، بالتعاون مع المنظمات العربية المتخصصة وكذلك عدد من الجهات اليابانية المعنية ذات الصلة، الدورة الخامسة لـ المنتدى الاقتصادي الياباني العربي بطوكيو خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين اليابان والدول العربية.

وتعقد الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي الياباني العربي، برئاسة مشتركة من أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وكذلك يوكو كاميكاوا وزيرة خارجية اليابان، و كين سايتو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ويوسف محمود الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل في المملكة الأردنية الهاشمية بصفته رئيس الدورة الحالية 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وتعد هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة اليابان أعمال المنتدى الاقتصادي الياباني العربي، منذ 11 عاما، ومنذ استضافة فعاليات الدورة (3) للمنتدى عام 2013.

ويعقد المنتدى الاقتصادي الياباني العربي، بموجب مذكرة التعاون بين اليابان وجامعة الدول العربية لتعزيز التعاون بين اليابان والدول العربية الموقعة في عام 2009، والتي بموجبها تم إنشاء المنتدى الاقتصادي الياباني العربي كإطار للحوار على المستوى الوزاري بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين اليابان والدول العربية من خلال التعاون في مجموعة واسعة من المجالات الاقتصادية، بما في ذلك التجارة والاستثمار والطاقة والعلوم والتكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية.

ويعد المنتدى فرصة للشركات اليابانية لتوسيع أعمالها وتعالج الدول العربية حاليًا مسألة التنويع الاقتصادي والصناعي، بما في ذلك الطاقة الرقمية والمتجددة، ومن المتوقع زيادة تعميق العلاقات الاقتصادية بين اليابان والدول العربية خلال الفترة القادمة من خلال دعم دبلوماسية اليابان الاقتصادية وأهمية التعاون البيني المشترك والاستفادة من تجارب اليابان الرائدة في المجالات الاقتصادية والابتكار، بما في ذلك دبلوماسية الموارد تجاه المنطقة العربية، بالإضافة إلى أن المنتدى سيساهم في دعم تواصل اليابان مع المنطقة العربية.

ويتضمن جدول أعمال فعاليات المنتدى الندوات والزيارات المُنظمة من قبل الجانب الياباني" بما في ذلك هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) والمعهد الوطني الياباني للعلوم الصناعية المتقدمة والتكنولوجيا ((AIST وغير ذلك، وعقد المؤتمر الاقتصادي والتجاري بين القطاعين العام والخاص من الجانبين العربي والياباني " للقطاع العام والخاص من الطرفين وتنظيم معرض مصاحب للمؤتمر لمشاركة المعنيين من الجانبين العربي والياباني

ويختتم جدول الأعمال بعقد أعمال الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني " على المستوى الوزاري يوم الخميس 11يوليو لمناقشة سبل التأكيد على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين اليابان والدول العربية، بما في ذلك قطاعات: التنمية الاقتصادية المرنة بين اليابان والدول العربية (أمن الطاقة لجانبي العرض والطلب، البنية التحتية الرقمية والابتكار مع التكنولوجيا الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والميتافيرس) ، التنمية الاقتصادية المستدامة اليابانية-العربية (تقنيات الطاقة النظيفة، إجراءات أهداف التنمية المستدامة وتنمية الموارد البشرية في مجال الطاقة والرقمنة).