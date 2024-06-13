أمير الكويت يأمر بتعويض أسر ضحايا حريق المنقف

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 يونيو 2024 04:28 مساءً - أعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف الصباح، الخميس، أن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أمر بصرف مبالغ لأسر المتوفين في حادث حريق المنقف.

وأضاف اليوسف الصباح أن أمير الكويت قد أمر بتجهيز طائرات عسكرية لنقل الجثامين لبلدانه.

وصرح وزير الداخلية الذي كان يقود حملة تفتيشية على العقارات المخالفة بصحبة عدد من مسؤولي اجهزة حكومية مختلفة، بأن وزيرة الأشغال الكويتية قد وعدت بإنجاز تشريع جديد يجيز للأجهزة الحكومية إزالة المخالفات فورا دون إنذار .

وبحسب موقع سكاى نيوز، أكد الوزير الكويتي بأنه تم قطع التيار الكهربائي عن عقارات مخالفة.

وكان حريق قد اندلع في مبنى يسكن فيه عمال في مدينة المنقف جنوبي الكويت في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء.

وقد تمكنت الأجهزة الحكومية من التعرف على هويات 48 شخصا توفوا في الحريق من بينهم 45 من الجنسية الهندية و 3 من الجنسية الفلبينية ويجري استكمال التعرف على شخص آخر من المتوفين.