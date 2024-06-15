نخفاض أسعار الذهب

نخفاض أسعار الذهبانخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، بعدما قلص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في أحدث اجتماع له توقعاته لعدد مرات خفض أسعار الفائدة هذا العام لمرة واحدة فقط، وهو أقل مما كان متوقعًا في السابق.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة، إلى 2313.92 دولار للأوقية "الأونصة".

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 في المائة، إلى 2329.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن الأخرى النفيسة، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 في المائة إلى 29.12 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.8 في المائة إلى 946.70 دولار، وهبط البلاديوم 1.2 في المائة إلى 895.57 دولار.