حماس: الاحتلال يمارس أبشع صور العقاب الجماعي ضد المدنيين العزل في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 يونيو 2024 05:33 مساءً - قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الثلاثاء إن الاحتلال يمارس أبشع صور العقاب الجماعي ضد المدنيين العزل عبر فرض حصار مطبق على قطاع غزة وإغلاق المعابر ومنع المساعدات.

وأضافت الحركة في بيان “الاحتلال يواصل فصول حرب التجويع الإجرامية التي يشنها على شعبنا وتتصاعد مظاهر المجاعة في القطاع”.

حماس تدعو المجتمع الدولي لإغاثة شعب القطاع

ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرارات فورية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع ووقف جريمة التجويع والإبادة التي يتعرض لها.

ضحايا العدوان الإسرائيلي

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع، مضيفة أنه وصل إلى المستشفيات 25 شهيدًا و80 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ذكرت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ 37,372 شهيدًا و85,452 من المصابين منذ 7 أكتوبر الماضي.