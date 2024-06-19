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ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 37396 شهيدا و85523 مصابا

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 يونيو 2024 01:28 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37396 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 85523 أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 24 شهيدًا و71 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت إلى أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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