جيش الاحتلال يعلن تدمير الجانب الفلسطيني من معبر رفح بالكامل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 يونيو 2024 03:31 مساءً - أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تدمير الجانب الفلسطيني من معبر رفح بالكامل.

وقالت "الإذاعة" إن معبر رفح الفلسطيني دُمّر بالكامل، ولم يعد صالحًا للاستخدام في عمليات العبور بعد إغلاقه لليوم الـ 44 على التوالي.

وفي السياق، أحرق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين الماضي، صالة المغادرين وعددًا من مرافق الجانب الفلسطيني.

احتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني

وفي 6 من مايو الماضي، أعلنت قوات الاحتلال بدء عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية، وفي اليوم التالي، احتلت الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ومنعت دخول المساعدات والإمدادات المنقذة للحياة إلى القطاع المُحاصر، ما فاقم الكارثة الإنسانية.

ويهدد استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم وتدمير معبر رفح من الجانب الفلسطيني بعودة المجاعة إلى قطاع غزة بالكامل، بعد أن استنزف الفلسطينيون ما تبقى لديهم من مواد غذائية في ظل شح المساعدات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 37396 فلسطيني، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 85523 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.