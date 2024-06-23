حزب الله يستهدف ثكنة بيت هلل الإسرائيلية ويعلن عن قتلى وجرحى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 يونيو 2024 10:28 صباحاً - شنّ حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، هجومًا جويًا بمُسيّرة انقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل الإسرائيلية، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابتها إصابةً مباشرة وأوقعتهم بين قتيلٍ وجريح.

وأكد حزب الله، في بيان، أن الهجوم على مقر القيادة جاء بهدف دعم سكان قطاع غزة الفلسطيني، وردًا على الاغتيال الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخيارة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وفي سياق آخر، شهدت عدة مناطق تابعة للجنوب اللبناني قصفًا متبادلًا بين حزب الله وجيش الاحتلال، كالقصف الذي شهدته المنطقة بين كفركلا وديرميماس والخيا وغارة من مسيرة على بستان في صيدا وغيرها.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.