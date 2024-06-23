القوات الجوية العراقية تستهدف وكرا لداعش في جبال حمرين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 يونيو 2024 06:39 مساءً - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، تنفيذ ضربة جوية استهدفت وكرا لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابي في جبال حمرين.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه استمرارا لعمليات تعقب العناصر الإرهابية، استهدفت القوات الأمنية وكرا مهما لتنظيم "داعش" الإرهابي في جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى وبداخله 3 عناصر إرهابية، مشيرة إلى أنه تم توجيه ضربة جوية مدمرة بطائرات "F16"، وتم تدمير عدد من المضافات والكهوف وما تحتويه من أسلحة وأعتدة ومواد لوجستية.