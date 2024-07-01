توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة ومنظمة التعاون الاسلامي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 03:31 مساءً - وقعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة حقوق الإنسان، والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي مذكرة تفاهم بشأن التعاون التقني، وذلك في مقر منظمة التعاون الإسلامي في جده يوم الأحد 30 يونيو 2024 .

و أكدت معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، في كلمتها على اعتزاز جامعة الدول العربية بالتعاون الناجح القائم بين منظومتي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وبالجهود الرامية لتوطيد الشراكة المؤسسية بين المنظومتين، معربة عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم كخطوة اضافية في تعزيز البناء الحقوقي والشراكة المؤسسية العربية الإسلامية، مضيفة سيادتها أن هذا التوقيع هو امتداد طبيعي للتعاون القائم بين المنظومتين على مختلف الأصعدة، بل وخطوة مُضافة لتاريخ حافل من العطاء، وحاضر ممتلئ بالنشاط، ومستقبل نعد سويا لازدهاره.

كما أكدت معاليها أن هذا التعاون وهذه الشراكة تبرز أهميتها ويتبلور تأثيرها إقليميا ودوليا في أوقات الشدائد، ويدرك الجميع حينها أهمية هذه العروة الوثقى، التي نعتز بها ونعمل على تنميتها ونرتكز عليها في مختلف شُعب أعمالنا.

كما شددت أبو غزالة على أن القمة العربية - الإسلامية المشتركة المنعقدة شهر نوفمبر 2023 في مدينة الرياض شكلت أحد مظاهر هذا التلاحم الذي ومن تجلياته المساعي القائمة على مستوى اللجنة الوزارية المكلفة من القمة من أجل شعبنا الفلسطيني الصامد والمرابط أمام العدوان المتوصل للقوة القائمة بالاحتلال، مضيفة سيادتها بأن تعزيز التعاون بين آليات حقوق الإنسان الإقليمية العربية الإسلامية أضحى ضرورة سيما من أجل إخوتنا في فلسطين، فالجهود السياسية المبذولة لا تنفك عن الجهود النوعية وفي مقدمتها الإغاثة العاجلة ورصد وتوثيق الجرائم وتنشيط القضية الفلسطينية أمام مختلف المحافل الحقوقية والقضائية الدولية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم بشأن التعاون التقني، والتي تم التوقيع عليها من قبل كل من السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية وسعادة السفير طلال خالد سعد المطيري رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، تركز بالأساس على تعزيز التوعية بثقافة حقوق الإنسان سيما من خلال بناء القدرات وإعداد الدراسات والأبحاث المشتركة وعقد الندوات والمحاضرات وتبادل المعلومات والزيارات والدعوات.