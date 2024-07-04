الامانة العامة للجامعة العربية تطلق تقرير يناقش مسببات التفكك المبكر لمؤسسة الزواج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 04:28 مساءً - نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الأسرة والطفولة) بالشراكة مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، فعالية إطلاق التقرير الختامي لدراسة تقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى للزواج في العالم العربي والحدث الجانبي حول الذكرى السنوية للاحتفال بالسنة الدولية للأسرة، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 4 يوليو 2024 بفندق سانت ريجيس بالقاهرة، بحضور خبراء وممثلي الآليات المعنية بالأسرة في الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الأسرة في المنطقة العربية، بالإضافة إلى الإعلاميين والخبراء المتخصصين في مجال الأسرة.

وقد صرحت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن اطلاق التقرير يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الدورة العادية (43) باعتماد التقرير الختامي لدراسة تقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى للزواج في العالم العربي، كوثيقة استرشادية للدول الأعضاء"، واضافت معالي السفيرة بأن الهدف من إطلاق التقرير الختامي لدراسة تقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى للزواج في العالم العربي هو تدارس مسببات التفكك المبكر لمؤسسة الزواج في العالم العربي، هذا بالإضافة إلى الوقوف على آليات دعم استمرار مؤسسة الزواج من كافة الأطراف أصحاب المصلحة والخروج بخطة عمل لتصميم برنامج استرشادي لتأهيل المقبلين على الزواج في العالم العربي.

كما تجدر الإشارة بأن الأمانة العامة ستنظم الحدث الجانبي بمناسبة الذكرى السنوية للاحتفال بالسنة الدولية للأسرة على هامش فعالية الإطلاق بتاريخ 4 يوليو 2024، وذلك بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، وسفارة دولة قطر بالقاهرة، ويأتي تنظيم الحدث كجزء من الاستعدادات للاحتفال بالذكرى الثلاثين لليوم الدولي للأسر في العام 2024، الذي تستضيفه دولة قطر، في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2024، وذلك لتبادل المعرفة حول التقدم المحرز فيما يتعلق بالاتجاهات الكبرى التي حددتها الأمم المتحدة المتعلقة بالآسرة، بما في ذلك (الاسرة والتغير التكنولوجي، الاسرة والتغير الديمغرافي، الاسرة والتمدن العمراني والهجرة، الاسرة والتغيرات المناخية)