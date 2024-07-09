اغتيال أبو الفضل كرنبش المرافق السابق لأمين عام حزب الله اللبناني حسن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 06:31 مساءً - اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي أبو الفضل كرنبش، المرافق السابق لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، في غارة جوية استهدفت سيارته على طريق بيروت دمشق، وفقًا لوسائل إعلام لبنانية.

اغتيال مرافق حسن نصر الله

وأضافت وسائل الإعلام اللبنانية، أن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق دمشق - بيروت قرب حاجز يعفور الصبورة الحدودي بين البلدين، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل المرافق السابق لأمين عام حزب الله حسن نصرالله الحاج أبو الفضل كرنبش.

وتابعت، أن قرنبش يعمل قياديًا داخل حزب الله اللبناني وكان مسؤولا عن العديد من الملفات داخل الحزب، كما يتولى مسؤوليات بوحدة نقل الأفراد والسلاح لـ حزب الله من سوريا.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله مهاجمة مركز إسرائيلي للاستطلاع الفني والإلكتروني في جبل الشيخ بالجولان السوري المحتل، لأول مرة منذ حرب أكتوبر 1973.

وقال حزب الله في بيان: هاجمنا بمسيرات مركزا للاستطلاع الفني والإلكتروني في جبل الشيخ بالجولان السوري المحتل، وأصبنا تجهيزات التجسس والاستخبارات والمنظومات الفنية ودمرنا جزءا منها في مركز الاستطلاع.