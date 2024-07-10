استشهاد العشرات في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات ومدينة غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 11:29 صباحاً - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين أغلبهم من الأطفال، فجر اليوم الأربعاء، في غارات من الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية تركزت على مخيم النصيرات ومدينة غزة.

وعن آخر الأحداث في اليوم الـ 278 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أفادت وكالة "وفا" باستشهاد 8 فلسطينيين بينهم 6 أطفال، وإصابة 10 آخرين بينهم نساء في قصف إسرائيلي استهدف منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال محلات تجارية في محيط البلدية بالمخيم ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وتدميرها.

في غضون ذلك، كشفت الخدمات الطبية للإسعاف والطوارئ بقطاع غزة، أن 10 فلسطينيين على الأقل أصيبوا في غارة إسرائيلية على شارع النصر، وعلى شقة سكنية في شارع النصر قرب مستشفى العيون شمال مدينة غزة.

وجددت مدفعية الاحتلال قصفها لمناطق جنوب غرب مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة العديد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، بينما استهدف قصف مماثل جمعية الشابات المسلمات داخل عمارة الياسمين بمدينة غزة.

وكانت قوات الاحتلال ارتكبت مجزة فجر اليوم الأربعاء، عقب استهدافها مدرسة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لارتقاء 29 شهيدًا على الأقل، وأكثر من 53 إصابة بينها حالات خطيرة وحرجة.

ويكثف الاحتلال عدوانه الشامل وغير المسبوق على قطاع غزة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برًا وبحرًا، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية والمرافق الحيوية، فضلًا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال.